Первую в мире операцию по пересадке головы проведут в Германии

Он рассказал, что ранее команда медиков рассматривала возможность прооперировать Валерия Спиридонова и в России – в этом случае стоимость операции была бы гораздо ниже, пишет Медпортал. В какой именно клинике будет прооперирован российский пациент, пока неизвестно, но совершенно ясно, что медицинское учреждение должно удовлетворять ряду серьезных требований, чтобы обеспечить осуществление операции.

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Неизвестна и точная дата операции, но ранее сообщалось, что трансплантация будет проведена не раньше декабря 2017 года. Предварительно врачи должны отработать все этапы сложной операции. Канаверо со своим китайским коллегой Рен Сяопин (XiaoPing Ren) уже поделились некоторыми подробностями предстоящей трансплантации, а китайский медик сообщил об успешных экспериментах по сохранению жизнеспособности головы мышей. Кроме этого он проводит исследования на крысах и обезьянах.

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Стоимость операции составит не менее 10 миллионов евро. Канаверо рассчитывает привлечь в качестве спонсоров частных инвесторов.

Подготовка к операции активно обсуждается в научном и медицинском сообществе: одни специалисты уверены, что будет совершен прорыв в медицине, а другие считают трансплантацию головы дорогостоящей авантюрой.