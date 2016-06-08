Тяжелые заболевания глаз будут лечить с помощью донорских клеток

Из этих клеток будет выращиваться ткань сетчатки, которая затем будет пересажена пациенту, пишет Медпортал.

Специальный комитет министерства здравоохранения Японии по безопасности дал добро на начало первых в мире клинических исследований медицинского потенциала индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), сообщает журнал Nature. Как ожидается, первая операция по пересадке пациенту с влажной возрастной макулодистрофией клеток пигментного эпителия сетчатки глаза, полученных из клеток его кожи, состоится в ближайшие дни.

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Недавно научная группа из Страны восходящего солнцаобъявила об успешной операции, проведенной 70-летней женщине, страдавшей возрастной макулодистрофией — это заболевание, при котором с течением времени дегенерирует макула, центральная область глаза. Болезнь распространена и является основной причиной потери зрения среди людей старшего возраста (от 50 лет и выше). Пациентка участвовала в исследовании, начавшемся еще в 2013 году, но только в 2016 ученые сообщили, что трансплантация выращенной из клеток ее кожи ткани сетчатки прошла успешно и зрение женщины частично восстановилось. Однако стоимость таких операций достигает сотен тысяч долларов, а также подготовка необходимой для пересадки ткани занимает длительное время — в данном случае оно составило 10 месяцев. В течение этого времени ученые сперва взяли у пациентки образец кожи, затем, используя определенные белки, перепрограммировали полученные клетки в индуцированные плюрипотентные клетки, которые могут превращаться в любую ткань организма, и только после этого создали из них нужный материал.

В новом исследовании принимают участие университеты городов Осака и Киото, а также исследовательская лаборатория RIKEN и Центральная больница города Кобэ. Научные работники из этих организаций планируют работать с донорами, иммунная система которых имеет определенные особенности, какие — не уточняется. Процесс будет проистекать примерно так же, как описано выше, но ученые считают, что применение заранее подготовленных клеток упросит (сократит и удешевит) процедуру трансплантации и сделает ее более доступной для страдающих макулодистрофией больных.