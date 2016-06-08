Беременность бегу не помеха

20 марта 1983 года норвежская бегунья на длинные дистанции Ингрид Кристиансен заняла место на старте Чемпионата мира по легкоатлетическому кроссу в британском городе Гейтсхеде.

В течение предшествовавших двух недель она чувствовала себя немного уставшей. Но Ингрид списала это на нарушение суточных ритмов организма в связи со сменой часовых поясов. Ведь недавно она дважды летала в США.

Кристиансен считалась одним из фаворитов забега. Несколько месяцев назад она первой пришла к финишу марафона в Хьюстоне.

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Бег с отягощением

Но к удивлению спортсменки, забег она провалила.

"Первый круг я пробежала медленнее всех в норвежской команде, и мой тренер ничего не понимал", - вспоминает она.

Кристиансен удалось обогнать своих товарищей по команде, но забег она закончила на разочаровавшем ее 35-м месте.

"Жена моего тренера смотрела эти соревнования по телевизору. Она позвонила мужу и спросила:"Не беременна ли Ингрид?", - вспоминает спортсменка.

"Я думаю, она обратила внимание на то, как я бегу. Может, я была немного тяжелее в верхней части тела, я не уверена. Но она подметила это", - продолжает Кристиансен.

Вскоре подтвердилось, что Кристиансен ждала ребенка. Это означало, что она выиграла хьюстонский марафон, уже будучи беременной, преодолев дистанцию за два часа 33 минуты.

У спортсменок нередко бывают нарушения менструального цикла, поэтому они часто довольно долго не подозревают о своей беременности. По меньшей мере 17 спортсменок выступали на Олимпийских играх, будучи беременными.

Некоторые из них, конечно, знали об этом. Мир обошли кадры малайзийского стрелка Нур Суриани,выступавшей на восьмом месяце беременности.

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген привлекла всеобщее внимание, появившись с животиком на сборах своей команды в Скандинавии.

В июне 2014 года СМИ США опубликовали запоминающиеся снимки Алисии Монтано во время четвертьфинала чемпионата США по бегу на 800 метров. Британские СМИ тоже время от времени рассказывают о женщинах, которые принимают участие в соревнованиях, будучи на последних месяцах беременности.

Есть ли опасность?

Так насколько безопасно тренироваться и выступать на соревнованиях во время беременности?

Недавно группа ученых провела исследование на эту тему по просьбе МОК. Внушительный обзор опубликованв пяти частях в Британском журнале спортивной медицины. Разобраться в деталях исследования непросто, но основной посыл авторов ясен: "Существует всего несколько серьезных исследований протекания беременности у спортсменок высокого класса. Однако, по всей видимости, многие из них продолжают тренироваться во время беременности и это не оказывает на них негативного влияния", - отмечает профессор Норвежской школы спортивных наук Кари Бё.

"Видимо, это не причиняет вреда ни матери, ни плоду", - добавляет ученая.

Спортсменки не находятся в более рискованном положении по сравнению с другими беременными женщинами, отмечает профессор. По ее словам, проблемы во время беременности или при родах бывают и у атлетов, но было бы ошибочно связывать это с физической активностью во время вынашивания плода.

В то же время, нет свидетельств того, что беременность и роды у атлетов проходят легче.

В течение долгого времени считалось, что физические нагрузки подавляют репродуктивную функцию женщины. Однако у этого утверждения нет научных оснований, оно скорее связано с бытующими представлениями о гендерных ролях, чем с заботой о здоровье матери или ребенка.

Как плод переносит тренировки?

В 1980-е годы некоторые исследователи предположили, что потребности женщины во время упражнений - в кислороде, кровотоке и питательных веществах - аналогичны потребностям плода. Значит, если беременная женщина тренируется, то плод может недополучить какие-то ресурсы.

"В каком-то смысле это верно, - говорит Бё. - Но спортивные женщины очень эффективно распределяют кровь, так что нет оснований говорить о каком-то вреде для плода. В то же время очевидно, что плацента снабжается лучше во время упражнений. Так что это своего рода компенсация".

У беременных женщин улучшается терморегуляция (поэтому они иногда больше потеют) и сердечно-сосудистая деятельность. Гормональные изменения могут приводить к тому, что они ощущают большую гибкость в суставах. А увеличение концентрации красных кровяных телец означает более интенсивное насыщение органов и тканей кислородом.

Исследования показывают, что у элитных спортсменок, тренировавшихся во время беременности, может наблюдаться увеличение потребления кислорода на 5-10% в течение нескольких месяцев после родов. Однако такие результаты не наблюдались у спортсменов-любителей.

Вместо перечисления того, что можно и что нельзя делать беременным спортсменкам, Бё просто просит женщин слушать себя и свое тело. Если вы делаете что-то, что кажется неправильным, наверное, лучше остановиться.

"Те исследования, которыми мы располагаем, показывают, что беременные спортсменки часто сами снижают интенсивность и частоту тренировок", - говорит Бё.

"Это происходит, когда живот растет, и женщины чувствуют, как ребенок подпрыгивает вместе с ними - это неприятное ощущение", - отмечает профессор.

Беременность и тренировки: советы

Профессор Бё считает, что женщинам стоит самим оценивать свое состояние и делать выводы. Но несколько советов она все же дает.

Во время первого триместра (12 недель) лучше избегать перегрева. Желательно одеваться в легкую одежду, заниматься в хорошо проветриваемых помещениях и воздержаться от интенсивных тренировок в особенно жаркие дни.

Женщинам, занимающимся силовыми видами спорта, следует снизить веса, которые они поднимают. Поднятие тяжестей способствует росту давления, что может остановить приток крови к плоду и растянуть диафрагму таза.

Нежелательно заниматься подводным плаванием.

Также в последнем триместре беременности желательно воздержаться от участия в игровых и контактных видах спорта, чтобы избежать падений или столкновений.

В последнем триместре не стоит делать упражнения, в ходе которых потребление кислорода достигает 90% от максимума, поскольку было замечено, что в такие моменты частота сердечных сокращений у плода замедляется.

Выводы исследования, проведенного по заказу МОК, в целом совпадают с рекомендациями врачей для широкой общественности. Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует беременным женщинам делать аэробные и силовые упражнения, поскольку они могут снизить риск развития диабета и улучшить психологическое состояние.

Однако, прежде чем приступать к тренировкам, женщинам стоит обратиться к врачу.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также советует женщинам продолжать тренировки во время беременности. Однако следует сохранять такой уровень нагрузки, при котором женщина могла бы спокойно разговаривать.

Очевидно, что допустимый уровень нагрузок у всех разный и зависит от изначального уровня вашей спортивной подготовки.

Упорная мама

На седьмой или восьмой неделе беременности шведская спортсменка Эва Нистром выиграла чемпионат Швеции по двоеборью. Нужно было пробежать 10 километров, проехать на велосипеде 40 км, а затем пробежать еще 5 км.

Через два дня после эти соревнований Нистром, которая знала о том, что беременна, вновь вышла на пробежку и почувствовала себя плохо.

"Это был своего рода сигнал, что мне нужно слушать свое тело и что следует немного успокоиться", - говорит спортсменка.

Однако Нистром продолжала регулярно совершать пробежки. Она не обращалась к врачам за советом и даже не сообщала им о своих тренировках, опасаясь осуждения.

По ходу беременности Нистром продолжала набирать вес, и у нее стали появляться боли в спине. На счастье, тот год выдался снежным, и она переключилась на лыжные заезды. Нистром тренировалась примерно по часу ежедневно.

Люди все чаще обращали внимание на ее растущий живот, поэтому спортсменка стала выходить на тренировки пораньше, чтобы избежать любопытных взглядов.

"Я вышла на тренировку за 24 часа до родов. Я чувствовала себя немного усталой, но в целом нормально", - рассказывает она.

Роды прошли успешно. Акушеры говорили, что это "почти так же, как пробежать марафон", но Нистром с ними не согласна.

Ее новорожденный сын Саймон родился некрупным, но быстро набирал вес.

Родила и в спортзал?

Обычно женщинам советуют воздерживаться от нагрузок в первые шесть недель после родов. Но Кари Бё говорит, что это очень приблизительный срок. Атлетки, у которых беременность и роды проходили легко, возвращались к тренировкам уже через неделю или две.

Если вернуться к истории Ингрид Кристиансен, то в 1983 году она приступила к тренировкам всего через четыре дня после рождения сына. Уже через месяц она вновь принимала участие в соревнованиях по кроссу и вскоре вновь выступила на хьюстонском марафоне. На этот раз она вновь победила с результатом 2 часа 27 минут и 51 секунда. Это на пять с половиной минут лучше, чем результат, показанный Кристиансен годом ранее.

Рождение сына было началом наиболее яркого периода в карьера Кристиансен. Она установила мировые рекорды в марафоне, а также на дистанциях 10000 и 5000 метров.

Эва Нистром стала чемпионкой мира по дуатлону в 2012 году - всего через год после того, как она родила сына. Она входит в постоянно удлиняющийся список спортсменок, которым удалось совмещать тренировки и соревнования с кормлением грудью своего малыша. Конечно, они делают это при соответствующей поддержке со стороны свои команд и семей.

Исследование, проведенное по заказу МОК, может вдохновить профессиональных спортсменок продолжить интенсивные тренировки во время беременности. Но профессор Бё считает своим долгом напомнить атлеткам об осторожности.

"Большинству женщин следует посоветовать быть более активными. Тренировки не опасны, и можно начать новый образ жизни во время беременности. Но есть небольшая группа тех, кто настолько зависит от тренировок, что хотят выкладываться на все 100% на каждом занятии", - говорит Бё.

"И я хотела бы сказать этим женщинам, что вы не много потеряете, если будете умеренно тренироваться в последние два месяца вашей беременности. Это всего пару месяцев вашей жизни, понимаете? Будь осторожными, ведь с вами есть пассажир", - отмечает профессор.