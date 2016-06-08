Aнализ крови поможет выбрать лекарство от депрессии

Сегодня врачи выписывают антидепрессанты методом проб и ошибок - наблюдая, какую реакцию вызывает тот или иной препарат у пациента и при необходимости меняя лекарство.

Это приводит к тому, что примерно в половине случаев лекарство, которое врач выписывает первым, не действует.

Новый метод позволяет выделить пациентов, которым не подходят обычные антидепрессанты. По оценке врачей, из общего количества страдающих депрессией такие люди составляют примерно треть. Таким пациентам рекомендуется прописывать сразу сильнодействующие антидепрессанты.

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Медики подчеркивают, что метод пока только исследуется. Когда он разрабатывался, тестирование проводилось на 140 больных депрессией пациентах, но чтобы сделать окончательный вывод об эффективности метода, необходимо протестировать его на гораздо более многочисленной группе людей.

Депрессия является очень распространенной проблемой психического здоровья во всем мире: по разным оценкам, от нее страдают до 350 млн человек всех возрастов.