Грецкие орехи обладают противораковыми свойствами

11:55, 07 июня 2016
Зарубежные новости
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Потребление грецких орехов вызывает рост и размножение бактерий, что способствуют защите от рака.

Грецкие орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6-жирные кислоты и витамин Е, известный своими противораковыми свойствами / Фото: ampodemoda.com

Команда исследователей из Лаборатории геномной медицины имени Джексона выяснила, что употребление в пищу грецких орехов влияет на микрофлору кишечника таким образом, что снижает вероятность заболевания колоректальным раком. Исследование опубликовано в журнале Cancer Prevention Research, сообщает Лента.ру.

Ученые обнаружили, что если мыши потребляли 7-10,5 процентов от общего количества получаемых ими калорий в виде грецких орехов, то вероятность возникновения рака толстой кишки у них существенно понижалась. Эффект был наиболее выражен у самцов мышей, которые развили в 2,3 раза меньше опухолей, когда питались количеством орехов, эквивалентным человеческой порции примерно в 30 граммов.

Грецкие орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6-жирные кислоты и витамин Е, известный своими противораковыми свойствами. Исследования показывают, что грецкие орехи также способствуют уменьшению риска заболеваний, связанных с питанием и образом жизни, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и неврологических расстройств.

Читайте такжеГорсть орехов в день снижает риск ранней смертиУченые проверили влияние грецких орехов на двух группах мышей. Первая питалась стандартным лабораторным кормом, вторая — обычной для американцев пищей. В каждой группе выделялась подгруппа, чья диета дополнялась грецкими орехами. Результаты показали, что у мышей, которые ели привычную для людей пищу вместе с орехами, вероятность развития рака кишки оказалась наименьшей.

Исследователи проанализировали состав микробиоты кишечника у животных и обнаружили, что потребление грецких орехов вызывает рост и размножение бактерий, что способствуют защите от рака. Например, некоторые микроорганизмы переваривают клетчатку с образованием соединений с противовоспалительными и антираковыми свойствами.

Читайте такжеОвощи и орехи против диабета По словам ученых, прежде чем грецкие орехи могут быть однозначно рекомендованы как средство профилактики рака, необходимо изучить их влияние на организм человека.

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