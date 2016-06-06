Вирус Зика продолжает распространяться: летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро могут отменить

Доктор Маргарет Чан, глава этой структуры, рассматривает возможность переноса даты начала летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в свете этой опасности, сообщают Новости Израиля.

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Это решение было принято после того, как более двухсот ученых со всего мира подписали открытое письмо к Чан, в котором призвали генсека ВОЗ отменить этот спортивный праздник.

"Среди подписантов" – профессор медицины и права из Университета Оттавы Амир Аттаран, который заклеймил ВОЗ как "высокомерную и невежественную" организацию, не способную дать адекватную оценку угрожающей миру пандемии. Аттаран утверждает, что ВОЗ отвергла "мудрую, независимую и прозрачную" научную оценку, решив последовать совету американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который не видит необходимости в отмене или же переносе даты открытия Олимпиады.

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Доктор Чан заявила, что в свете этих опасений она просит членов Чрезвычайного комитета по борьбе с вирусом Зика оценить уровень риска на Олимпийских играх, намеченных на август текущего года – с учетом сезонных явлений и плотности коммуникаций. Их мнение она обещает немедленно опубликовать на сайте ВОЗ, Напомним, что вирус Зика переносят комары рода Aedes. Исследователи также подозревают, что вирус передается половым путем. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания. 1 февраля Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией мирового масштаба стремительное распространение вируса Зика, который привел к тысячам случаев рождения детей с микроцефалией.