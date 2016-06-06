Мигрени у женщин связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний - ученые

Женщины, страдающие от мигреней, подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале BMJ, пишет Ремедиум.

В рамках работы ученые проанализировали медицинскую информацию о 115541 женщине, собранную за период с 1989 по 2011 гг. На момент отбора в КИ участницам было 25-42 лет, и у них не было зарегистрировано сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

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Согласно представленным данным, у 15,2% участниц (17531) была диагностирована мигрень. В течение 20 лет наблюдения, авторы зафиксировали 1329 осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, 223 женщины умерли из-за осложнений ССЗ. После учета искажающих факторов было отмечено, что у пациенток с мигренями на 50% повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также мигрени были связаны с увеличенным риском смерти от осложнений ССЗ.

Авторы исследования подчеркивают необходимость разработки специальных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациенток, страдающих мигренями.