Родителей просят не перекармливать младенцев

Младенцы, страдающие ожирением, едят то же самое, что и дети с нормальным весом, но их порции намного больше.

По мнению ученых, родители просто не осознают, сколько должен есть ребенок и как на его здоровье скажется избыточный вес.

В исследовании принимали участие более 2,5 тысяч детей, чьи родители вели дневники питания, записывая в них, когда, сколько и какой пищи поел ребенок. Выводы ученых были представлены на Европейском саммите по проблемам ожирения в Швеции.

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По мнению ученых, то, как часто родители кормят детей, не имеет значения. Решающую роль играет именно размер порции.

Каждые лишние 24 калории, которые употребляются во время каждого приема пищи, на 9% увеличивают риск появления избыточного веса или ожирения.

Ученые отмечают, что лишний вес в младенческом возрасте сказывается на всей дальнейшей жизни. Для таких детей гораздо выше вероятность иметь излишки веса во взрослом возрасте.