Насколько разумнo нашe подсознание

Самым распространенным заблуждением является уверенность в том, что мы прекрасно представляем, что происходит в нашей голове. Каждый день, перемещаясь и общаясь с людьми, я отмечаю, какие мысли приходят мне на ум. "Что я буду на обед?" или "Интересно, почему она так поступила?" И я пытаюсь понять, почему же в на самом деле. Вполне логично предположить, что все эти мысли и являются на самом деле тем, что происходит в моем мозгу. Логично, но неправильно.

Все психологи соглашаются с тем, что мы имеем подсознание, а точнее, бессознательное, которое выполняет много важных функций в процессе мышления. Если я спрошу себя, какой город является столицей Франции, ответ сам собой приходит в голову - Париж! Если я решу пошевелить пальцами, они начнут двигаться туда-сюда, выполняя сложные комбинации движений. Желание что-то сделать рукой - сознательное, а какие именно движения должны выполнить мои пальцы контролирует подсознание.

Наибольшей дилеммой в психологии является вопрос: за что отвечает бессознательное, а что требует осознанных размышлений? Или, цитируя название известного исследования на эту тему: "Наше бессознательное разумное или глупое?" Одно из популярных мнений заключается в том, что наше бессознательное способно выполнять простые действия по принципу "раздражитель - реакция", поставлять базовые факты, узнавать определенные объекты и выполнять натренированные действия. С другой стороны, сложные процессы познания - планирование, логическая аргументация и сочетание различных идей - требуют сознательного мышления.

Результаты эксперимента, проведенного недавно израильскими учеными, опровергают это общепринятое мнение. Ран Гассин и его коллеги использовали интересный визуальный прием (который они назвали "непрерывное подавление вспышек"), чтобы поместить информацию в мозг испытуемых так, чтобы они этого не осознали. Это может показаться болезненным процессом, но в действительности все просто.

Методика Гассина основана на одной особенности работы нашего мозга: два изображения, которые он получает из двух глаз, как правило, соединяются в единую связную картину мира. В эксперименте использовались очки, которые преломляют свет, и с помощью которых в каждый глаз испытуемых транслировалось отдельное изображение.

Один глаз участников видел последовательность ярких квадратов, которые очень быстро менялись и отвлекали человека настолько, что когда в другой глаз транслировали содержательную информацию, испытуемый не сразу понимал ее. Оказывается, видимое изображение может достичь сознания только через несколько секунд. Впрочем, если закрыть один глаз, чтобы не видеть цветные квадраты, вы мгновенно увидите "подавленное" изображение.

Основной эксперимент Гассина заключался в том, что участникам показывали арифметическую задачу, как "9 - 3 - 4 = ...", которую они не воспринимали сознательно. После этого испытуемым явно демонстрировали число, которое они должны были произнести вслух как можно быстрее. Это число могло быть как правильным ответом на поставленную задачу (в данном случае "2"), так и неправильной (например, "1").

Результат оказался удивительным. Испытуемые гораздо быстрее произносили то число, которое соответствовало правильному ответу. Получается, что разум подсознательно обрабатывал и решал арифметическую задачу, хотя участники эксперимента этого не осознавали.

Результаты эксперимента позволяют предположить, что возможности бессознательного значительно более многогранны, чем нам кажется. В отличие от других экспериментов, в ходе которых изучалась бессознательная обработка информации человеком, данный тест не предполагал автоматической реакции на раздражитель, а требовал от испытуемых выполнить арифметическое действие и предоставить точный ответ.

В отчете об исследовании говорится, что метод, который использовали ученые, является "прорывом в исследовании бессознательного", и "бессознательно человеческий мозг может выполнять все основные функции, которые он выполняет сознательно".

Авторы этих смелых заявлений признают, что впереди огромная работа, ведь мы только начинаем исследовать возможности нашего бессознательного. Подобно айсбергу, большая часть процессов, которые происходят в нашей голове, остается невидимой. Подобные эксперименты позволяют заглянуть немного глубже.