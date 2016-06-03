Найдено лекарство от рака глаза

Исследователи из Университета Юты разработали новый метод лечения видов злокачественных опухолей, тяжело поддающихся терапии, как, например, ретинобластома, или рак глаза. Созданный препарат блокирует белок, способствующий росту и распространению раковых заболеваний. Статья опубликована в журнале Cancer Cell, сообщает Лента.ру.

Развитие ретинобластомы связано с мутацией в гене Gαq, кодирующем белок ARF6. Это соединение играет роль в распространении биохимических сигналов, провоцирующих рост опухоли. Ученые нашли способ, как обезвредить мутацию Gαq, которая долгое время являлась трудной целью для противораковых препаратов.

В здоровых клетках ARF6 выполняют функцию передачи сигналов для регуляции передвижения внутри клетки везикул — пузырьков, в которых содержатся питательные вещества. Кроме того, белок играет роль в ремоделировании мембраны клеток и актина — другого белка, что образует цитоскелет клеток. Мутация в гене, кодирующем ARF6, изменяет белок, заставляя его передавать сигналы, способствующие возникновению рака.

Читайте такжеСоздана универсальная вакцина против ракаУченые считают, что блокирование функций ARF6 поможет лечить не только ретинобластому, но и другие виды злокачественных опухолей, например, рак кожи, молочной железы, головного мозга или почек. Испытание разработанного препарата на лабораторных мышах, склонных заболевать раком глаза, показало, что лечение предотвращает появление опухолей у животных в шести случаях из 11. Те злокачественные образования, которые все-таки развились, были значительно меньше, чем у контрольных мышей.

Читайте такжеИтальянские учёные установили, что регулярные занятия в спортзале улучшают зрениеРетинобластома представляет собой опухоль сетчатки глаза, развивающуюся чаще всего в детском возрасте, и в большинстве случаев передается генетически.