Женщины более склонны к зависимости от смартфонов, чем мужчины

Исследователи из Университета Аджу опросили 1236 студентов из 6 колледжей Южной Кореи. Специалисты выяснили, что 52% представительниц прекрасного пола проводили со своим мобильным телефоном четыре часа в день или больше. Для сравнения: столько же времени своему смартфону уделяли 29,4% мужчин.

Читайте такжеУчёные связали зависимость от смартфона с жадностью и распущенностьюПочти 23% женщин и около 11% мужчин пользовались смартфонами по 6 часов в день. Женщинам смартфоны были нужны для того, чтобы заходить в соцсети, такие как Facebook и Instagram. Они делали это гораздо чаще, чем звонили, играли и искали какую-либо информацию, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на DNA India.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детейБольше 37% женщин смотрели на экраны своих мобильных телефонов во время разговора или на ходу. Мужчины же пользовались смартфонами только тогда, когда не были заняты чем-то другим. Кроме того, каждая пятая женщина (20,1%) и 8,9% мужчин не знали, в какие моменты использовать телефон неуместно.