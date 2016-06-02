Антипсихотические препараты повышают риск аутизма

Антипсихотики в основном используются при психических заболеваниях, сопровождающихся психозами (бредом, галлюцинациями и паранойей), таких как шизофрения и биполярное расстройство. Ученые из Университета Хофстра проанализировали данные 39 исследований с участием 350000 молодых людей с психическими расстройствами, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Специалисты искали связь между приемом антипсихотических препаратов в прошлом, интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра (РАС). Исследование показало: среди лиц, принимавших антипсихотики, аутизм и нарушения интеллекта были более распространены.

Читайте такжеУчёные предупредили, что приём антидепрессантов во время беременности приводит к рождению детей-аутистовВ настоящее время антипсихотики второго поколения нередко назначаются людям, страдающим аутизмом. Они снижают раздражительность и агрессивность. На основные симптомы РАС и расстройств интеллекта эти лекарства, судя по всему, не влияют. Специалисты рекомендуют врачам назначать антипсихотические препараты с осторожностью.