Создана универсальная вакцина против рака

Исследователи из Майнцского университета в Германии разработали универсальную вакцину против различных видов рака. Ключевым ее компонентом являются наночастицы, содержащие РНК. Они попадают внутрь иммунных клеток и активируют защитные системы организма, препятствующие росту опухолей. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature, сообщает Лента.ру.

Наночастицы-липоплексы, которые были созданы учеными, состоят из молекул РНК, кодирующей в себе информацию об антигене, и липидной оболочки, защищающей молекулы от разрушения организмом. Липоплексы несут на своей поверхности небольшой отрицательный заряд, что позволяет им попадать внутрь дендритных клеток.

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Дендритные клетки выполняют функцию презентации антигена, иными словами, они поглощают антигены — вещества, как правило, чужеродные для организма — и выставляют их на своей поверхности вместе с белками главного комплекса гистосовместимости. Только в таком виде антигены распознаются T-лимфоцитами, которые активизируют иммунную систему организма на борьбу со всеми носителями антигенов.

В эксперименте на мышах ученые показали, что попадание липоплексов внутрь дендритных клеток провоцирует антиген-специфичную реакцию T-лимфоцитов. Это индуцирует противоопухолевый иммунный ответ в организме животных, страдающих от рака. Исследователи также проверили действие небольших количеств наночастиц на людях, больных меланомой, которые также продемонстрировали активацию иммунной системы.

Читайте такжеОвощи, содержащие бета-каротин, предотвращают ракТак как любой белковый антиген может быть закодирован с помощью РНК, то возможно создание вакцины с наночастицами, содержащими антигены любой из опухолей.

Раковые клетки имеют на своей поверхности белки-антигены, специфичные только для них. Такие антигены распознаются T-лимфоцитами, которые уничтожают дефектные клетки до того, как последние начнут расти, превращаясь в опухоль.

Как сообщал УНИАН ранее, занятия спортом снижают вероятность развития многих форм рака. Обнаружена еще одна причина, по которой стоит заниматься спортом: регулярная физическая активность снижает вероятность развития 13 различных типов опухолей.