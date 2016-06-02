ВОЗ выдало новые рекомендации по предотвращению заражения вирусом Зика

Этот срок вдвое больше того, который ВОЗ называла в своих предыдущих рекомендациях.

В организации также советуют женщинам отложить запланированную беременность на шесть месяцев, если их партнер имеет симптомы вируса.

На прошлой неделе ВОЗ заявила, что не считает целесообразным откладывать проведение Олимпиады в Рио-де-Жанейро или переносить в другое место из-за эпидемии лихорадки Зика в Бразилии.