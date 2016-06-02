ВОЗ выдало новые рекомендации по предотвращению заражения вирусом Зика
11:34, 02 июня 2016Зарубежные новости
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Всемирная организация здравоохранения призвала людей, которые возвращаются из районов, пораженных вирусом Зика, к безопасному сексу или к воздержанию от секса вообще в течение хотя бы восьми недель.
REUTERS
Этот срок вдвое больше того, который ВОЗ называла в своих предыдущих рекомендациях.
В организации также советуют женщинам отложить запланированную беременность на шесть месяцев, если их партнер имеет симптомы вируса.
На прошлой неделе ВОЗ заявила, что не считает целесообразным откладывать проведение Олимпиады в Рио-де-Жанейро или переносить в другое место из-за эпидемии лихорадки Зика в Бразилии.
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