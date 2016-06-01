По пульсу можно предсказать продолжительность жизни - открытие

Ученые Технического университета Мюнхена выяснили, что изменения в частоте сердечных сокращений (ЧСС) многое говорят о состоянии здоровья. Предыдущие исследования показали: полный цикл дыхания коррелирует с пульсом. В новом исследовании специалисты сосредоточились на выдохе, в частности, на том моменте, когда ЧСС в норме должна снижаться, передаёт meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании приняли участие 950 человек, перенесших сердечный приступ. У добровольцев вскоре после инфаркта оценивали пульс и дыхательные циклы. Ученые искали людей с синусовой дыхательной аритмией. Она характеризуется неравномерным генерированием импульсов возбуждения в синоатриальном узле, контролирующем сердцебиение. Нарушение связано с изменениями наполнения сердца кровью при дыхании.

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