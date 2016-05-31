Больничная обстановка мешает больным восстанавливать силы

Ученые выявили фактор, который способен тормозить выздоровление пациентов. Речь идет о шуме, издаваемом разными аппаратами в отделении интенсивной терапии, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Как показал анализ, в большинстве отделений уровень шума иногда достигает 101 децибела. Такой же уровень у мотоцикла, у грузовика или в кино во время громкой экшн-сцены фильма.

Читайте такжеГородской шум опасен для жизни - исследованиеДанный уровень шума способен привести к нехватке сна у пациентов. А это будет мешать восстановлению. Бельгийские эксперты установили: в среднем уровень шума в области постели пациента достигает 52,8 децибела ночью и 54,6 децибела днем. Аналогичные показатели у громкой посудомоечной машины. За сутки фиксировалось 14 всплесков шумового загрязнения выше 80 децибелов. Подобный уровень наблюдается в шумном ресторане, на улице или когда люди кричат. Самый высокий показатель - 101,1 децибела (как у дрели).

Читайте такжеШум приводит к нарушению памятиНа сестринском посту средний показатель был 52,6 ночью и 53,9 децибела днем с 11 всплесками, превышающими 80 децибелов (максимум - 90,6 децибела). Между тем, международные нормы устанавливают допустимые значения ниже 35 децибелов, а максимум - 40 децибелов ночью. Для сравнения: 60 децибелов - это разговор двух людей, происходящий на расстоянии метра. Также стоит учитывать, что электронные звуки от аппаратуры больше раздражают, чем голоса людей.