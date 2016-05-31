ВОЗ призывает перейти на простые упаковки сигарет

Как заявляют эксперты Всемирной организации здравоохранения, ожидается, что эта цифра вырастет до восьми миллионов смертей в год к 2030 году, при этом 80% жертв предотвратимых болезней будут проживать в странах с низким и средним уровнем дохода. Заболевания, связанные с употреблением табака, являются одной из самых масштабных угроз в области общественного здравоохранения, когда-либо стоявших перед человечеством.

Употребление табака является одной из основных предотвратимых причин развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). В 2012 году НИЗ стали причиной смерти 16 миллионов человек в возрасте до 70 лет, причем 82% из них жили в развивающихся странах.

По мнению ВОЗ и Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) шаги по переходу на простую (стандартизированную) упаковку позволяют снизить спрос на табачные изделия и таким образом спасти жизни людей.

Под простой упаковкой табачных изделий понимается ограничение или запрет на использование логотипов, цветов, изображений табачных марок или пропагандисткой информации на упаковке, за исключением торговых наименований и наименований изделий, изображенных стандартным цветом и гарнитурой.

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В декабре 2012 года Австралия стала первой страной, полностью перешедшей на простую упаковку. С 20 мая 2016 года Франция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии также начали подготовку к переходу на простую упаковку. Ирландия также готовится принять соответствующие меры, другие страны пока изучают эту возможность.

«Простая упаковка снижает привлекательность табачных изделий. Она убивает весь гламур табака, как табак убивает людей, — отметила Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен. — Она ограничивает возможности рекламы и продвижения табачных изделий. Она оставляет меньше возможностей для размещения на упаковке и этикетках дезинформации. Кроме того, она повышает эффективность предупреждений о вреде для здоровья».

По мнению д-ра Дугласа Бетчера, директора Департамента ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, Всемирный день без табака в этом году неслучайно проходит под лозунгом «Готовьтесь к переходу на простую упаковку». Это говорит о набирающем силу направлении общемировых усилий по борьбе с распространением табачных изделий, которые ежегодно убивают шесть миллионов человек по всему миру.

«Простая упаковка становится глобальным явлением, — говорит д-р Бетчер. — У табачной промышленности было время подготовиться к переходу на простую упаковку. Тем более отрадно видеть, что все больше стран игнорируют маневры табачной индустрии и ставят на первое место здоровье населения, снижая спрос на табачные изделия за счет внедрения простой упаковки».