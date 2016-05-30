Новые данные дают надежду в эффективном лечении шизофрении

Команда специалистов из Китая и Великобритании обнаружила, что мозг может бороться с шизофренией. Вероятно, открытие исследователей приведет к созданию новых методов лечения этого психического расстройства. В исследовании приняли участие 98 больных шизофренией и 83 психически здоровых добровольца, пишет meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Ученые просканировали мозг участников и применили ковариационный анализ. Они сравнили размеры мозговой ткани. Исследователи обнаружили, что у больных шизофренией мозг, несмотря на серьезные повреждения тканей, старался реорганизовать себя. Возможно, он пытался спасти себя или минимизировать ущерб.

Читайте такжеНаследуются ли психические болезниКстати, сотрудники Института Сенгера изучили геномы более 16000 человек из Великобритании, Финляндии и Швеции, в том числе 5341 больного шизофренией. Специалисты установили: мутация в гене SETD1A повышала риск шизофрении в 35 раз. По словам ученых, носителем этой мутации является примерно каждый 1000 больной шизофренией.