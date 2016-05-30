В Германии из-за удара молнии пострадали 30 детей

В результате инцидента пострадали 35 человек, включая 30 детей, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Berliner Zeitung.

Уточняется, что спортивное мероприятие подходило к концу, когда начался дождь с грозой. В результате удара молнии у детей и одного взрослого было зафиксировано нарушение сердечной деятельности.

Одиннадцать детей и один взрослый были доставлены в больницу. Трое из пострадавших получили серьезные травмы.

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Как сообщал УНИАН, во время грозы в Париже молния ударила в группу людей в парке. В результате получили травмы 11 человек, среди них 8 - дети. Об этом сообщает dw со ссылкой на представителей полиции и местных властей.

Всех их доставили в местную больницу. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время празднования дня рождения в парке Монсо, на северо-западе столицы Франции.