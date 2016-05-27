Китаец требует 2 миллиона юаней за неправильно поставленный диагноз

14:47, 27 мая 2016
Зарубежные новости
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Из-за чьей-то халатности потерял здоровье и семью.

Яну Шоуфа ошибочно поставили диагноз СПИД / Фото: via The Paper

53-летний Ян Шоуфа (Yang Shoufa), житель уезда Чжэнпинь провинции Хэнань, требует 2 миллиона юаней (около 300 тысяч долларов) в качестве компенсации за то, что в 2004 году ему ошибочно поставили диагноз ВИЧ. Тогда проводилась проверка здоровья по всей провинции, обследования прошли свыше 280 тысяч человек, сообщает Медпортал.

Мужчина принимал необходимые при ВИЧ медикаменты, а также ежегодно сдавал анализ на количество в крови CD4+ T-лимфоцитов. В 2012 году он выяснил, что диагноз был ложным. Чжу Цянь (Zhu Qian), директор института профилактики ВИЧ Центра по борьбе с заболеваниями провинции Хэнань (Henan provincial disease control), говорит, что показатели Яна Шоуфы были выше, чем у остальных пациентов, но не настолько, чтобы это кого-то насторожило. Еще до постановки диагноза пострадавший от ошибки чувствовал, что его здоровье ухудшается. Поэтому у него также не вызвало подозрений заключение врачей. «Когда мне сообщили, что у меня ВИЧ, я поверил — решил, что это мой удел», — сказал он. При этом повторный анализ того же образца крови, по которому медики сделали вывод о наличии у Яна Шоуфы вируса, снова показал положительный результат. У Чжаофан (Wu Zhaofang), руководитель Центра по борьбе с заболеваниями уезда Чжэнпинь (Zhenping disease control center), сообщил, что оборудование было исправно. По его мнению, это означает, что кто-то смешал кровь 53-летнего мужчины с кровью больного ВИЧ.

Читайте такжеВ организме человека выявили клетки, которые нейтрализуют ВИЧ-инфекциюСейчас администрация поселка, где живет Ян Шоуфа, совместно с управлением здравоохранения региона решает вопрос о сумме компенсации. Сам китаец, который живет на полученные от частного извоза деньги, сказал, что не знает, сколько должно заплатить ему государство. Он добавил, что из-за чьей-то халатности потерял здоровье и семью.

Чжу Цянь заявил, что этот инцидент стал тревожным звонком. По его словам, необходимо предпринимать самые серьезные меры предосторожности, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась.

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