Депрессия мешает женщинам забеременеть - исследование

У женщин, страдающих от тяжелой депрессии, вероятность забеременеть в определенной фазе менструального цикла на 38% меньше, чем у представительниц прекрасного пола с низким уровнем депрессии. Это выяснили ученые из Бостонского университета. Специалисты проанализировали данные более 2100 женщин, планировавших беременность, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Участницы ответили на ряд вопросов. Например, их спросили о симптомах депрессии и принимаемых психотропных препаратах. У 22% женщин ранее диагностировали депрессию. 17,2% раньше принимали психотропные препараты, а 10,3% использовали их на момент опроса. Исследование показало, что депрессия существенно уменьшала вероятность зачатия.

Читайте такжеКоличество абортов в развитых странах упало до исторического минимумаКроме того, прием бензодиазепинов, обладающих седативным эффектом, снижал шансы забеременеть. Предыдущие исследования показали: депрессия нарушает процессы выработки гормонов, влияющих на менструальный цикл и вероятность зачатия.