Интернет вызывает эмоциональное выгорание

Выгорание - это эмоциональное и (или) физическое истощение, снижение мотивации вследствие длительного стресса либо разочарования. По словам специалистов, регулярное использование интернета лишает подростков интереса к учебе. А из-за этого, в свою очередь, увеличивается риск интернет-зависимости, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Economic Times.

Ученые проанализировали данные более 3000 подростков из Хельсинки в возрасте от 12 до 14 и от 16 до 18 лет. В первую группу входили ученики 6 класса, родившиеся в 2000 году, а во вторую - учащиеся старших классов, которые родились в 1997 году. Исследователи обнаружили: интернет-зависимость обычно развивалась у подростков, потерявших интерес к учебе.

Читайте такжеТелефоны и интернет провоцируют проблемы психики у студентовВ старшем подростковом возрасте симптомы депрессии и выгорание чаще встречались среди девочек, чем среди мальчиков. При этом мальчики страдали от интернет-зависимости чаще девочек. Исследователи считают: повышение мотивации к учебе, активное участие в жизни школы и укрепление психического здоровья защитят подростков от интернет-зависимости.