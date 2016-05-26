В Британии запретили курительные смеси

Законы, делающие уголовно наказуемым изготовление и распространение подобных веществ, вступили в силу в ночь на сегодня, 26 мая.

Запрет распространяется на спайсы, веселящий газ, сальвию дивинорум, и мефедрон. Спайс и мефедрон позиционируются как синтетические аналоги запрещенных наркотиков - МДМА и марихуаны.

Веселящий газ или закись азота и растение сальвия дивинорум (в России - шалфей предсказателей или шалфей наркотический) - более легкие вещества, однако они тоже попали под запрет.

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В прошлом году в Британии произошло около 100 смертей, связанных с "легальными наркотиками". В соответствии с новым законом их распространение будет наказываться сроком до семи лет.

Украинское правительство внесло курительные смеси в список запрещенных веществ в октябре 2014 года.