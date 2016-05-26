Плач ребенка влияет на мозг взрослых

Исследователи из Университета Торонто (University of Toronto) провели исследование, в котором участникам предлагалось выполнить ряд интеллектуальных тестов и параллельно случать записи детского плача или смеха, пишет Медпортал.

Участники проходили испытание, в основе которого лежал тест Струпа, в котором нужно говорить названия цветов, написанные различными цветами. В ходе тестирования каждый доброволец проходил электроэнцефалограмму. Оказалось, что звуки детского плача сильнее отвлекали участников от задания, снижая уровень их внимания. Под плач люди выполняли задание гораздо медленнее.

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В общем, детский плач снижает внимательность взрослых, причем вне зависимости от того, являются ли они родителями этого ребенка или посторонними людьми.

Кроме того, плач вызывал когнитивный конфликт, который выражался в том, что одновременно было необходимо реагировать на плачущего ребенка, а также выполнять задание. Джоанна Дудек (Joanna Dudek) объясняет, что родителям постоянно приходится одновременно справляться с несколькими заданиями. Постепенно они учатся решать и выбирать, какая их задач является приоритетной и стоит ли немедленно реагировать на плач.