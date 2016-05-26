Повторный инфаркт в течение 4-х лет развивается у каждого четвертого пациента

В своей работе ученые изучили медицинскую информацию о почти 25 тыс. пациентах, собранную в британской базе данных CALIBER. Для анализа отбирались данные о госпитализации и смертности больных с инфарктом. Авторы установили, что из 25 тыс. пациентов с инфарктом, обратившихся в больницу с 1 января 1998 года по 25 марта 2010, у 24,3% в течение четырех лет повторно случился сердечный приступ, пишет Ремедиум со ссылкой на MedicalXpress.

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Авторы работы подчеркивают, что при диабете риск развития повторного инфаркта повышался на 44%, при мерцательной аритмии – на 63%, при периферической артериальной болезни – на 38%, при хронической обструктивной болезни легких – на 28%. По словам авторов, на вероятность повторного инфаркта также влияют возраст пациентов и социальное положение.