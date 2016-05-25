Аспирин эффективен при вторичной профилактике инсульта

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet, сообщает Ремедиум.

Для оценки эффективности авторы работы проанализировали медицинские данные 15,7 тыс. пациентов, принимавших участие в 12 исследованиях эффективности аспирина во вторичной профилактике инсульта. Согласно собранной информации, применение аспирина примерно на 60% снижает риск повторного ишемического инсульта в течение 6 недель.

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При отсутствии лечения, в течение двух дней после транзиторной ишемической атаки инсульт развивается в 5% случаев, в 10% - в течение недели, и в 15% случаев – в течение месяца.

Авторы исследования отмечают, что целесообразным было бы информирование населения о важности приема аспирина после предполагаемых транзиторных ишемических атак.