Франция ужесточит правила проведения клинических исследований

Требования к организации КИ были пересмотрены после того, как вянваре этого годав ходе испытаний экспериментального препарата португальской компании Bial пострадали 6 добровольцев, один из которых скончался, пишет Ремедиум со ссылкой на The Washington News.

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Согласно отчету Генеральной инспекции социальных дел Франции (IGAS), условия проведения клинических исследований французской компанией Biotrial полностью соответствовали текущему французскому законодательству. Однако были выявлены нарушения при информировании властей о несчастных случаях, возникших в ходе КИ.

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Напомним, что к участию в первой фазе клинических испытаний ЛС, организованных частной исследовательской компанией Biotrial, было привлечено 90 здоровых добровольцев. Согласно официальной информации, шестеро пострадавших волонтеров начали принимать пероральный препарат 7 января 2016 года. На следующий день один из них поступил в больницу, где у него была диагностирована смерть головного мозга. По прогнозам врачей еще трое добровольцев в результате произошедшего могут остаться инвалидами.