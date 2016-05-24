Фитнес-браслеты выдают ошибки в измерениях сердечного ритма

Ученые определили, что при измерении сердечного ритма популярные фитнес-браслеты в среднем ошибаются на 25 ударов в минуту. Исследование, проведенное медиками Эдвардом Джо (Edward Jo) и Бреттом Долезалом (Brett Dolezal), опубликовано на сайте юридической фирмы Lieff Cabrasser, по заказу которой оно проводилось, сообщает Лента.ру.

В своих опытах авторы научной работы использовали профессиональный электрокардиограф и сравнивали его показатели с данными двух фитнес-браслетов бренда Fitbit: Charge HR и Surge. В ходе исследования 43 человека испытывали физические нагрузки в течение 65 минут. По словам медиков, наибольшие расхождения между измерениями были зафиксированы во время упражнений средней и высокой интенсивности.

Читайте такжеФизические нагрузки способствуют работе мозга - исследованиеВ ответ на публикацию исследования в Fitbit назвали его ангажированным и необоснованным. Единственной целью этих измерений, по мнению разработчиков, является поиск основания для судебного иска, с помощью которого юристы пытаются заполучить деньги их компании. Производители фитнес-браслетов также обратили внимание на отсутствие доказательств того, что кардиограф, использовавшийся в ходе исследования, действительно является профессиональным прибором и был исправен.

Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессиейЛетом 2015 года аналитики отмечали, что треть владельцев фитнес-браслетов перестают пользоваться ими спустя полгода после активации. Самая большая доля отказов приходится на носимые устройства Fitbit.