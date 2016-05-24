Длительный приём антибиотиков способен нарушить работу мозга

Это может повлиять на формирование новых клеток мозга. Это установила Сюзанна Вульф из Центра молекулярной медицины Макса Делбрука. Она выяснила, что есть особый тип иммунных клеток, работающих как посредник между желудочно-кишечным трактом и мозгом. А, как известно, антибиотики убивают нормальную микрофлору кишечника, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Следовательно, если у человека имеются психические заболевания, длительный курс антибиотиков ухудшит их течение. Это особенно актуально для больных шизофренией и депрессией, у кого и так нарушен процесс формирования новых клеток мозга. Желудочно-кишечный тракт и мозг общаются через гормоны, продукты метаболизма и прямые нейронные связи. Но есть отдельная популяция моноцитарных иммунных клеток. Это еще одна связка.

Вульф уничтожила микрофлору мышей с помощью мощных антибиотиков. И у этих животных отмечалось намного меньше новых нейронов в гиппокампе - центре памяти. Поэтому у животных также ухудшалась память. Параллельно происходило сокращение популяции иммунных клеток в мозге - Ly6C(hi) моноцитов.

Читайте такжеПриём антибиотиков может вызвать галлюцинацииКстати, когда из мозга животных удалялись только эти клетки, процесс формирования новых нейронов тормозился. А когда клетки вводили животным, перенесшим курс антибиотиков, процесс возобновлялся. Что важно, состояние животных, принимавших антибиотики, удалось улучшить. Были использованы две стратегии: животным давали смесь бактериальных штаммов (восстанавливали искусственно микрофлору) или заставляли животных бегать в колесе (обращало негативный эффект приема антибиотиков вспять). И обе стратегии работали, о чем говорил рост популяции моноцитов, улучшение памяти и усиление процесса образования новых нейронов.