Антибактериальное мыло не опасно для здоровья

Триклозан - антибактериальный и противогрибковый агент, входящий в состав многих товаров, например, мыла, игрушек и зубной пасты. Считалось, что он негативно влияет на микрофлору кишечника. Новое исследование, проведенное в Стэнфордском университете, доказало: это не так, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

В исследовании участвовали 13 здоровых добровольцев. Некоторые участники в течение 4 месяцев пользовались товарами для дома и средствами личной гигиены (зубной пастой, мылом и средством для мытья посуды), содержавшими триклозан. Остальные использовали продукты, которые триклозан не содержали. Через 4 месяца добровольцы поменялись местами.

Читайте такжеФитнес-клуб - одно из самых грязных мест, доказали исследованияИсследователи измерили у участников уровни метаболических и эндокринных маркеров в крови, триклозана в моче, а также провели анализ кала и слюны на микрофлору. Исследование показало: из-за использования товаров с триклозаном повышалась концентрация этого соединения в моче. Однако на уровни метаболических маркеров, оральную и кишечную микрофлору триклозан практически не влиял.