Всемирный банк создает фонд для борьбы с эпидемиями в бедных странах

Первые 50 млн долларов в фонд будут внесены Японией, сообщает REUTERS. В целом размер нового фонда составит 500 млн долларов.

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Как рассказал глава Всемирного банка Джим Ен Ким (Jim Yong Kim), причиной разработки нового механизма быстрого финансового реагирования послужила эпидемия лихорадки Эбола в странах Африки, когда потребовалось несколько месяцев для сбора средств на помощь пострадавшим от вируса странам. «Недавняя эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африка стала трагедией, к которой мы не были готовы. Она стала сигналом к действию для всего мира», - подчеркнул глава Всемирного банка.

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Новый механизм позволит быстро предоставлять необходимые денежные средства государствам, пострадавшим от вспышек инфекционных заболеваний.