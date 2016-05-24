В Африке выявлен штамм вируса Зика, идентичный латиноамериканскому - ВОЗ

Специалисты из Института Пастера, проводившие исследования, заключили, что вирус мог быть заведен из Бразилии, сообщает сайт ВОЗ.

Читайте такжеВирус Зика летом может распространиться на Европу - ВОЗПо словам директора регионального бюро ВОЗ в странах Африки Матшидисо Моэти (Matshidiso Moeti), выявление в Африке южноамериканского штамма, еще раз подтверждает распространение вируса Зика за пределы стран Латинской Америки. По состоянию на 8 мая 2016 года в Кабо-Верде было зарегистрировано 7557 предполагаемых случаев заболеваний, вызванных вирусом Зика.

ВОЗ призывает руководство стран, где существует риск распространения вируса, проинформировать население об опасности вируса Зика для беременных женщин, а также принять необходимые меры предосторожности.

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