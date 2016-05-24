Зеленый свет облегчает состояние при мигренях - ученые

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 69 пациентов, страдавших мигренями в течение длительного времени – в среднем около 19 ле, пишет Медпортал. Во время сильного приступа им предлагалось провести 20 минут при слабом освещении, а после выключения света просили ценить боль по десятибалльной шкале, а также охарактеризовать ее, например, отметить, была ли боль пульсирующей.

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После этого каждого из участников исследования последовательно освещали белым, синим, зеленым, янтарным и красным светом, постепенно увеличивая интенсивность. Между циклами делали трехминутные перерывы, когда испытуемые находились в темноте. В ходе эксперимента участники сообщали, менялась ли интенсивность боли и ее характеристики.

Все цвета, кроме зеленого, приводили к усилению боли у 80% добровольцев. Зеленый свет вызывал подобные ощущения лишь к половины испытуемых, а примерно в 20% случаев приводил к ослаблению болевых ощущений. Он, в отличие от света других цветов, оказался способен уменьшать боль даже при малой интенсивности.

Авторы во главе с Рами Берштейн (RamiBurstein) полагают, что для облегчения болевых ощущений можно предложить людям, испытывающим мигрени, пользоваться очками с зелеными стеклами либо зеленую подсветку.