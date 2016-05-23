Учёные доказали опасность питания с низким содержанием соли

Группа ученых под руководством Эндрю Менте (Andrew Mente) из Макмастерского университета показала, что диета с низким содержанием соли, вопреки распространенному мнению, не является полезной и даже может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Lancet, сообщает Лента.ру. Пресс-релиз доступен на сайте университета.

В международном исследовании приняли участие более 130 тысяч человек из 49 стран мира. Ученые пытались найти связь между низким потреблением соли и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, включая нарушения в функциях сердца и инсульты. Сравнивались люди с повышенным и нормальным артериальным давлением.

Результаты продемонстрировали, что вне зависимости от кровяного давления потребление продуктов с низким содержанием натрия связано с большим количеством сердечных приступов, инсультов и смертей, чем со средним содержанием соли. Однако снижение употребления большого количества соли до умеренных доз все же необходимо для людей с гипертензией.

Данные показали, что существует предел, ниже которого содержание соли становится небезопасным. В то же время, высокие дозы натрия вредны, как представляется, только для тех, кто страдает от высокого давления. По оценкам исследователей, лишь только десять процентов населения во всем мире должны снизить употребление соли, остальным же эта диета не принесет пользы.

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