Приправа карри активирует работу мозга

В этом уверены ученые. Куркума, входящая в состав карри, активирует работу мозга и спасает от потери памяти в старости, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Куркумин - ключевой ингредиент куркумы и активное действующее вещество.

Как показало исследование людей среднего и пожилого возраста, принимавшие капсулу с куркумином три раза в день, лучше помнили вещи, чем контрольная группа пивших плацебо. Это объясняет, почему в странах, где часто потребляют куркуму, меньше распространена деменция.

Читайте такжеСпециалисты представили список суперпродуктов, избавляющих от жировых отложенийКуркумин блокирует действие вредных бета-амилоидных белков, которые слипаются и образуют отложения в мозге. Эти отложения разрушают нейроны. Известно, что в рамках исследования 96 человек 40-90 лет получали или плацебо, или 1500 миллиграммов куркумина в течение года.

В тестах на вербальные навыки и память люди, принимавшие плацебо, демонстрировали ухудшение показателей всего через 6 месяцев. В группе пивших пилюли с куркумином это не происходило. Правда с пилюлями была одна проблема: они плохо абсорбировались в желудочно-кишечном тракте.