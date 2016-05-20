В индийском Раджастане зафиксирована рекордная температура

Это самая высокая температура в стране за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1956 году и составил 50,6 градуса Цельсия.

Раджастан находится на севере Индии. В этом регионе много пустынь.

Метеослужба страны предупредила население о наступлении на выходных сильной жары в большей части северных и западных штатов.

В последние месяцы Индия страдает от высоких температур: в некоторых северных штатах столбик термометра в течение нескольких недель поднимался выше 40 градусов Цельсия.

Перед сезоном дождей в Индии обычно стоит солнечная теплая погода. Май и июнь - самые жаркие месяцы в стране. Однако температура редко достигает опасных для жизни людей 50 градусов Цельсия.