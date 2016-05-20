В индийском Раджастане зафиксирована рекордная температура
14:03, 20 мая 2016Зарубежные новости
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В индийском городе Фалоди в провинции Раджастан зафиксирована рекордная жара: температура поднялась до 51 градуса Цельсия.
REUTERS
Это самая высокая температура в стране за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1956 году и составил 50,6 градуса Цельсия.
Раджастан находится на севере Индии. В этом регионе много пустынь.
Метеослужба страны предупредила население о наступлении на выходных сильной жары в большей части северных и западных штатов.
В последние месяцы Индия страдает от высоких температур: в некоторых северных штатах столбик термометра в течение нескольких недель поднимался выше 40 градусов Цельсия.
Перед сезоном дождей в Индии обычно стоит солнечная теплая погода. Май и июнь - самые жаркие месяцы в стране. Однако температура редко достигает опасных для жизни людей 50 градусов Цельсия.
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