В мире выросла продолжительность жизни человека - ВООЗ

В международной организации подчеркнули, что за последние 5 лет был отмечен самый быстрый рост продолжительности жизни с 1960-х годов. Как напомнили в ВОЗ, в 1990-х наблюдалось сокращение общемировой средней продолжительности жизни из-за распространения ВИЧ и СПИД в Африке.

По данным ежегодного статистического доклада ВОЗ, наибольшего прогресса достигли страны с низким уровнем дохода, однако до сих пор между богатыми и бедными государствами имеются значительные различия.

Прогнозируемая продолжительность жизни детей, рожденных в 2015 году, на сегодняшний день составляет 71,4 года (73,8 – для девочек и 69,1 – для мальчиков). Однако на прогноз в значительной мере влияет регион рождения: в развитых странах прогнозируемая продолжительность жизни превышает 80 лет, а в бедных – составляет менее 60 лет. Продолжительность здоровой жизни, по подсчетам специалистов ВОЗ, для рожденных в прошлом году может составить 63,1 год.

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Самая большая ожидаемая продолжительность жизни в мире (86,8 лет) у женщин в Японии. Среди мужчин дольше всего будут жить жители Швейцарии (81,3 года). С другой стороны, в странах Африки, в частности в Сьерра-Леоне, продолжительность жизни для женщин и мужчин составляет всего 50,8 и 49,3 года соответственно.