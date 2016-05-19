Голос матери формирует эмоции ребёнка

По словам ученых из Стэнфордского университета, социальные, языковые и эмоциональные процессы у человека формируются под влиянием голоса матери. Однако мало известно о том, какие механизмы за этим стоят. Согласно данным предыдущих исследований, детям больше нравится слушать голос матери по сравнению с другими голосами.

Читайте такжеРождение ребенка меняет взгляды мужчин на роль женщины в семьеТак, в одном из исследований новорожденные активнее сосали соску, когда слышали голос матери, а не других женщин, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times. В новом исследовании приняли участие 24 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет. Исследователи просканировали мозг добровольцев.

Читайте такжеМатеринство меняет мозг женщиныИсследование показало, что области мозга детей, включая слуховые зоны, такие как первичная слуховая кора, активнее реагировали на голос матерей по сравнению с другими голосами. Кроме того, ученые обнаружили: у детей с более крепкими связями между этими частями мозга оказалась лучше развита способность к социальной коммуникации.