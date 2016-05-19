Учёные назвали простой способ предотвращения аллергии

Ученые из Макмастерского университета в Канаде выяснили, что дети, которые в возрасте до одного года питались молочными продуктами, яйцами и арахисом, были менее склонными к развитию аллергических реакций на эти продукты. Результаты работы представлены на международной медицинской конференции ATS 2016, сообщает Лента.ру.

В своих исследованиях ученые воспользовались данными более тысячи детей. Родители большинства из них начинали кормить своего ребенка молочными продуктами еще до того, как ему исполнился год. 48 процентов детей получали молоко в возрасте до шести месяцев, еще 48 процентов — с 6 до 12 месяцев, четыре процента — после 12 месяцев. Куриные яйца появлялись в рационе ребенка преимущественно с шестимесячного возраста.

Читайте такжеНовый подход к лечению аллергии на пшеницу у детейОказалось, что чем раньше дети начинали питаться потенциально аллергенными продуктами, тем меньше риск развития пищевой сенсибилизации. Хотя сенсибилизация не тождественна аллергическому заболеванию, снижение повышенной чувствительности к определенной пище является залогом уменьшения риска развития аллергии. При этом раннее питание яйцами значительно снижало вероятность сенсибилизации к любому из трех рассматриваемых продуктов питания. Интересно, что исключительно грудное вскармливание ребенка в возрасте до 6 месяцев увеличивает риск повышенной чувствительности на молоко.

Читайте такжеНовую одежду необходимо дважды постиратьПо словам исследователей, их работа способствует изменению существующего мнения, что аллергенные продукты должны появляться в пище ребенка как можно позже. Многие диетологи уже рекомендуют вносить молоко и яйца в питание до шестимесячного возраста.