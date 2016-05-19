Вирус Зика летом может распространиться на Европу - ВОЗ

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным ВОЗ, наиболее подвержены распространению вируса побережья Черного моря в России и Грузии, а также остров Мадейра.

Страны, где уровень опасности вспышки оценивается как умеренный, - Франция, Испания, Италия и Греция. В Великобритании риск распространения вируса мал.

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ВОЗ призывает власти стран уничтожить места размножения москитов и информировать население - особенно беременных женщин - о негативных последствиях заболевания.