Вирус Зика летом может распространиться на Европу - ВОЗ
14:47, 19 мая 2016Зарубежные новости
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Вирус Зика этим летом может распространиться на Европу, хотя вероятность серьезной вспышки заболевания невысока.
REUTERS
Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, передает Русская служба Би-Би-Си.
По данным ВОЗ, наиболее подвержены распространению вируса побережья Черного моря в России и Грузии, а также остров Мадейра.
Страны, где уровень опасности вспышки оценивается как умеренный, - Франция, Испания, Италия и Греция. В Великобритании риск распространения вируса мал.
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ВОЗ призывает власти стран уничтожить места размножения москитов и информировать население - особенно беременных женщин - о негативных последствиях заболевания.
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