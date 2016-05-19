США выделят на борьбу с вирусом Зика 1,1 млрд долларов

На эти цели будет направлено 1,1 млрд долларов, пишет The Guardian. В поддержку проголосовали 68 сенаторов, против финансирования программы высказались 29 человек.

Читайте такжеОколо 700 случаев заражения вирусом Зика зафиксированы в Пуэрто-Рико

В феврале этого года администрация президента США обратилась в конгресс с запросом о выделении 1,9 млрд долларов на борьбу с вирусом Зика. Тогда в администрации пояснили, что большая часть средств будет направлена в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), также финансирование будет предоставлено исследовательским группам, ведущим разработку вакцин и диагностических тестов. Часть выделенных средств будет потрачена на помощь странам Южной и Центральной Америки, в которых наиболее активно распространяется вирус.

Читайте такжеВирус Зика опаснее, чем предполагалось ранее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вируса Зика чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Последние эксперименты подтвердили связь между инфицированием беременной женщины и развитием микроцефалии у плода.