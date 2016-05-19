Ученые проводят исследование по эффективности перорального инсулина

В испытаниях принимали участие пациенты с диабетом 2 типа, говорится в официальном пресс-релизе, пишет Ремедиум.

Для проведения двойного слепого клинического исследования, продолжавшегося 28 дней, было отобрано 180 пациентов, которым не удалось достичь контроля над уровнем глюкозы при помощи диеты и метформина. В зависимости от группы участники получали 16 мг ORMD-0801, 24 мг ORMD-0801 или плацебо. Препарат выдавался перед сном, уровень глюкозы в крови пациентов постоянно измерялся медицинским персоналом.

Согласно собранным данным, применение перорального инсулина способствовало снижению уровня глюкозы на 6,47% по сравнению с плацебо. Также результаты КИ продемонстрировали безопасность и хорошую переносимость лекарственного препарата.

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В случае успешного прохождения клинических исследований III фазы и регистрации ORMD-0801, пероральный инсулин создаст новую парадигму лечения ранних стадий диабета 2 типа, позволив замедлить развитие заболевания и снизить его негативные последствия. По словам разработчиков, замена инъекционного инсулина на пероральный повысит комплаентность пациентов.