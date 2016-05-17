Инфаркты без симптомов чаще случаются у мужчин, чем у женщин

Инфаркты, не сопровождающиеся типичными симптомами, встречаются чаще, чем можно представить. Основная опасность такого инфаркта заключается в том, что пациенты не знают о нем и, соответственно, не проходят необходимое в этом случае лечение, которое могло бы помочь предотвратить повторный инфаркт, сообщает Медпортал.

Элсайед Солиман (Elsayed Z. Soliman) и другие исследователи выяснили, что такой инфаркт поражает мужчин и женщин с разной частотой, а его последствия для представителей разных полов также различны.

Авторы исследования проанализировали данные примерно о 10 тысячах пациентов среднего возраста. Их основная часть была собрана в период с 1987 по 1989 год в рамках проекта ARIC, посвященного оценке риска возникновения атеросклероза, однако ряд дополнительных обследований проводился вплоть до 2013 года.

Читайте такжеТрудоголикам угрожают сердечно-сосудистые заболеванияУ 317 пациентов был диагностирован бессимптомный инфаркт, который удалось выявить лишь в ходе проведения электрокардиографического обследования, а у 386 случился инфаркт, сопровождающийся симптомами, характерными для этого состояния. У мужчин оба вида инфаркта случались значительно чаще, чем у женщин, однако для женщин бессимптомный инфаркт чаще оказывался губительным. Исследователям удалось выявить и расовые различия: мужчины с белой кожей чаще страдали от инфаркта, чем темнокожие.

Более ранние исследования, проведенные другой командой ученых, также подтвердили, что бессимптомные инфаркты чаще поражали мужчин, чем женщин. Кроме того, риск «молчаливого» инфаркта был существенно увеличен у тех, кто страдал лишним весом, курил и принимал гипотензивные препараты.