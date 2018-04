Биологи обнаружили гигантские "бронированные" вирусы

Молекулярные биологи из Университета Пердью определили структуру фаустовирусов — новой группы вирусов, которые имеют целых две защитных оболочки, окружающие их ДНК. До сих пор были известны вирусы, обладающие только одной внешней белковой оболочкой — капсидом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Лента.ру