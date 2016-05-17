Пакистан может в ближайшие месяцы избавиться от полиомиелита - ВОЗ

В ближайшие три дня 70 тысяч медиков должны будут привить около 10 миллионов детей, в том числе в самых отдаленных точках Пакистана, сообщают Новости Израиля.

Вакцинация проходит под охраной полиции, поскольку исламисты, выступающие против вакцинации, в прошлом неоднократно совершали нападения на медиков.

Читайте такжеВ Пакистане во время вакцинации от полио застрелили 7 людей

В мире осталось всего две страны, где регулярно регистрируются новые случаи полиомиелита, - Пакистан и Афганистан. Однако за последний год в Пакистане было зафиксировано всего 11 новых случаев заболевания полиомиелитом, а в Афганистане - 5.