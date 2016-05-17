Пакистан может в ближайшие месяцы избавиться от полиомиелита - ВОЗ
11:44, 17 мая 2016Зарубежные новости
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Всемирная организация здравоохранения заявляет, что благодаря массовой вакцинации, объявленной пакистанскими властями, эта страна в ближайшие месяцы может полностью избавиться от полиомиелита.
REUTERS
В ближайшие три дня 70 тысяч медиков должны будут привить около 10 миллионов детей, в том числе в самых отдаленных точках Пакистана, сообщают Новости Израиля.
Вакцинация проходит под охраной полиции, поскольку исламисты, выступающие против вакцинации, в прошлом неоднократно совершали нападения на медиков.
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В мире осталось всего две страны, где регулярно регистрируются новые случаи полиомиелита, - Пакистан и Афганистан. Однако за последний год в Пакистане было зафиксировано всего 11 новых случаев заболевания полиомиелитом, а в Афганистане - 5.
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