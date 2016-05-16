Красное вино может компенсировать вред от жирной пищи

Исследователи из Джорджтаунского университета объясняют: дело в особом соединении - ресвератроле. В предыдущих исследованиях уже не раз отмечались его полезные свойства. Так, ресвератрол увеличивал продолжительность жизни и замедлял процесс развития диабета. Также он усиливал эффект от аэробных упражнений у мышей, питавшихся калорийными продуктами. В новом исследовании ученые разделили макак-резус на две группы, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Животных из контрольной группы кормили здоровой пищей. Рацион макак из экспериментальной группы состоял из продуктов с высоким содержанием жиров и сахара. Кроме того, половине животных давали ресвератрол. Исследователей интересовало, как ресвератрол повлияет на состояние разных частей тела, в частности, мышц задней части голени.

Читайте такжеКрасное вино полезно диабетикам – исследованиеУченые проанализировали состояние трех типов мышц - "медленных", "быстрых" и "смешанных". Оказалось, все они по-разному реагировали на диету и ресвератрол. К медленным мышцам относилась камбаловидная. Это мышца голени, участвующая в ходьбе и стоянии. Как показало исследование, камбаловидная мышца была наиболее подвержена негативному влиянию жиров и сахара по сравнению с другими мышцами голени. Также она лучше реагировала на введение ресвератрола. Возможно, это обусловлено ее частым использованием.

Читайте такжеУченые советуют пассивным людям пить красное виноКороткая подошвенная мышца длиной 5-10 сантиметров располагается вдоль задней части стопы. В ходе эксперимента ученые не заметили в ней отрицательного эффекта от употребления нездоровой пищи, зато отметили положительное влияние ресвератрола. В третьей мышце не зарегистрировали никаких изменений. Кроме красного вина, ресвератрол содержится в чернике, малине, шелковице и виноградной кожице. Несмотря на обнадеживающие результаты исследования, специалисты подчеркивают важность здорового питания.