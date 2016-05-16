В Австралии могут ввести пожизненный запрет на курение, рожденным после 2001 года
Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Кэмерон Дик предложил ввести пожизненный запрет на курение для все рожденных после 2001 года, передает The Guardian.
«Очевидно, что курение становится социально неприемлемым в Кливленде», - сообщил Дик.
Предполагается, что такой запрет приведет к тому, что в будущем люди в штате перестанут курить полностью, отмечает Gazeta.ru.
Недавно австралийский парламент принял законы, которые запрещают курение на остановках автобусов и такси, в общественных местах, а также в детских учебных заведениях оздоровления и отдыха, и возле таких заведений, вблизи спортивных площадок и скейт-парков.
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Справка УНИАН. Австралия – первая в мире страна, которая приняла жесткие меры по борьбе с курением. Здесь введены значительные налоги, запрет на курение в общественных местах. Кроме того, запрещены брендированные привлекательные упаковки сигарет. Табачная продукция на территории этой страны продается в простых унифицированных пачках. Сигареты там могут покупать только лица старше 18 лет.