В Австралии могут ввести пожизненный запрет на курение, рожденным после 2001 года

«Очевидно, что курение становится социально неприемлемым в Кливленде», - сообщил Дик.

Предполагается, что такой запрет приведет к тому, что в будущем люди в штате перестанут курить полностью, отмечает Gazeta.ru.

Недавно австралийский парламент принял законы, которые запрещают курение на остановках автобусов и такси, в общественных местах, а также в детских учебных заведениях оздоровления и отдыха, и возле таких заведений, вблизи спортивных площадок и скейт-парков.

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Справка УНИАН. Австралия – первая в мире страна, которая приняла жесткие меры по борьбе с курением. Здесь введены значительные налоги, запрет на курение в общественных местах. Кроме того, запрещены брендированные привлекательные упаковки сигарет. Табачная продукция на территории этой страны продается в простых унифицированных пачках. Сигареты там могут покупать только лица старше 18 лет.