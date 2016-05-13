В Нью-Йорке в возрасте 116 лет умер самый старый человек в мире
11:53, 13 мая 2016Зарубежные новости
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В Нью-Йорке в возрасте 116 лет умерла Сюзанна Мушатт Джонс, которая считалась самым старым человеком в мире.
/ socpatron.ru
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, она родилась на ферме в штате Алабама в 1899 году.
Теперь звание самого старого человека в мире перешло к итальянке Эмме Морано, которая всего на несколько месяцев моложе Джонс.
Морано теперь является последним живым человеком, родившимся в XIX веке.
В январе в Японии скончался старый мужчина в мире, японец Ясутаро Коидэ, ему было 112 лет.
По данным Книги рекордов Гиннеса, самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 года.
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