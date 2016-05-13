В Нью-Йорке в возрасте 116 лет умер самый старый человек в мире

11:53, 13 мая 2016
Зарубежные новости
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В Нью-Йорке в возрасте 116 лет умерла Сюзанна Мушатт Джонс, которая считалась самым старым человеком в мире.

/ socpatron.ru

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, она родилась на ферме в штате Алабама в 1899 году.

Теперь звание самого старого человека в мире перешло к итальянке Эмме Морано, которая всего на несколько месяцев моложе Джонс.

Морано теперь является последним живым человеком, родившимся в XIX веке.

В январе в Японии скончался старый мужчина в мире, японец Ясутаро Коидэ, ему было 112 лет.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 года.

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