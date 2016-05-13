У человека выявлено шестое чувство

Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет lenta.ru.

Ученые предложили 59 добровольцам проехать на симуляторе автомобиля четыре раза один и тот же отрезок пути. В одном случае водитель мог спокойно ехать, ни на что не отвлекаясь; в других он решал в уме определенные задачи, отвечал на вопросы, призванные вызвать эмоциональную реакцию, или отвечал на текстовые сообщения. Все четыре испытания участник проходил поочередно в случайном порядке.

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В каждом варианте, за исключением нормальных условий вождения, доброволец демонстрировал нервозность. В случае с текстовыми сообщениями это приводило к опасному отклонению руля, что увеличивало риск попадания в аварию. Однако другие отвлекающие факторы привели даже к более аккуратному вождению, чем в норме.

По словам ученых, возможным объяснением этого парадокса может быть активность зоны мозга, известной под названием передней поясной извилины. В случае когда происходит конфликт между различной деятельностью, этот участок играет роль корректора ошибок. В данной ситуации конфликт происходит из-за когнитивных, эмоциональных и сенсомоторных факторов. Это повышает уровень физиологического стресса водителя, в результате чего реакция «бей или беги» находит выход в подергивании рук на руле.

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Передняя поясная извилина корректирует движения рук, что приводит к прямому вождению. Однако для этого необходимо, чтобы глаза водителя смотрели на дорогу. В случае с текстовыми сообщениями этого не происходит, и мозг не может исправить отклонение руля. Своеобразное шестое чувство отказывает человеку, что увеличивает риск аварии.

Ученые собираются начать разработку автоматических систем, которые возьмут на себя роль поясной извилины, сообщая водителю об опасном отклонении автомобиля или дрожании руля.