Алкоголь - плохой антидепрессант, заявляют учёные

Университет Кента выяснил: распитие спиртного дарит ощущение радости и счастья, но только сначала. Длительного удовлетворения или улучшения самочувствия алкоголь не дает, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Это важное наблюдение, ведь многие распивают спиртное, ссылаясь именно на то, что оно скрашивает серые будни.

Вывод был сделан по итогам анализа данных 17000 людей, чье состояние фиксировалось в возрасте 30-42 лет. Учитывалось потребление спиртного и уровень удовлетворения от жизни (шкала от 0 до 10, где 0 - "полностью недоволен").

Читайте такжеВозраст влияет на переносимость спиртногоЭксперты не выявили явной связи между изменением в уровне потребления спиртного и уровнем удовлетворения жизнью. Однако среди людей с проблемным отношением к спиртному ученые обнаружили снижение степени удовлетворения от жизни.